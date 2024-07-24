Удар по экопарку под Харьковом: кенгуру нашли, их перевезут

Двух кенгуру, которые после утреннего удара 24 июля армии РФ по Харьковщине считались без вести пропавшими, нашли.

Об этом «Суспільне. Харків» рассказал руководитель зооветеринарной части экопарка Иван Достов.

«Наш работник сразу эвакуировал двух кенгуру и поставил ящики с животными чуть дальше конюшни. Потом этого мужчину забрала скорая, а ящики увидели не сразу. Кенгуру все время находились в переносках, они не нуждаются в помощи ветеринаров», – отметил Достов.

Также отмечается, что этих животных перевезут в зоопарк Полтавской области.

Напомним, в Харькове раздался взрыв в 05:15 24 июля. Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары по городу. Также по меньшей мере еще два взрыва было слышно в Харькове около 05:30. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, первый удар по городу пришелся в промышленную зону. «Прилет» также зафиксировали в Малоданиловской громаде. Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, армия РФ ударила туда в 05:00. «Прилет» был на территории экопарка. Там загорелись конюшни, коней удалось спасти. Однако глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил о пропаже кенгуру, который жил в одном из уничтоженных россиянами помещений. Начальник ХОВА сообщил, что тип ракет, которые прилетели по Харькову, еще устанавливают, а по Малоданиловской громаде прилетел «шахед».