Неповнолітніх брата і сестру, які пішли з дому на Харківщині, розшукує поліція
Увага, розшукуються 13-річний Денис та 16-річна Анастасія Черкашини, які три дні тому пішли з дому та не повернулися, повідомила поліція Харківської області.
Відділ поліції № 3 Харківського РУП № 1 розшукує мешканців селища Безлюдівка 13-річного Дениса Черкашина і його сестру 16-річну Анастасію Черкашину.
5 червня діти пішли з дому та не повернулись. Раніше вони вже неодноразово залишали домівку.
Прикмети хлопця: зріст приблизно 135 см, худорлявої статури, темне волосся.
Прикмети дівчинки: зріст приблизно 150-152 см, довге русяве волосся.
Шановні громадяни, якщо вам відома будь-яка інформація про розшукуваних, просимо негайно повідомити за телефонами: 0507282081, 0661736937 або 102.
Читайте також: Дворічну Віолетту Мужичук, яка загубилася на Харківщині, виписали з лікарні
Новини за темою:
Ви читали новину: «Неповнолітніх брата і сестру, які пішли з дому на Харківщині, розшукує поліція»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 17:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увага, розшукуються 13-річний Денис та 16-річна Анастасія Черкашини, які три дні тому пішли з дому та не повернулися, повідомила поліція Харківської області.".