Неповнолітніх брата і сестру, які пішли з дому на Харківщині, розшукує поліція

Увага, розшукуються 13-річний Денис та 16-річна Анастасія Черкашини, які три дні тому пішли з дому та не повернулися, повідомила поліція Харківської області.

Відділ поліції № 3 Харківського РУП № 1 розшукує мешканців селища Безлюдівка 13-річного Дениса Черкашина і його сестру 16-річну Анастасію Черкашину.

5 червня діти пішли з дому та не повернулись. Раніше вони вже неодноразово залишали домівку.

Прикмети хлопця: зріст приблизно 135 см, худорлявої статури, темне волосся.

Прикмети дівчинки: зріст приблизно 150-152 см, довге русяве волосся.

Шановні громадяни, якщо вам відома будь-яка інформація про розшукуваних, просимо негайно повідомити за телефонами: 0507282081, 0661736937 або 102.