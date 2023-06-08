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Неповнолітніх брата і сестру, які пішли з дому на Харківщині, розшукує поліція

Події 17:47   08.06.2023
Оксана Якушко
Неповнолітніх брата і сестру, які пішли з дому на Харківщині, розшукує поліція

Увага, розшукуються 13-річний Денис та 16-річна Анастасія Черкашини, які три дні тому пішли з дому та не повернулися, повідомила поліція Харківської області.

Відділ поліції № 3 Харківського РУП № 1 розшукує мешканців селища Безлюдівка 13-річного Дениса Черкашина і його сестру 16-річну Анастасію Черкашину.

5 червня діти пішли з дому та не повернулись. Раніше вони вже неодноразово залишали домівку.

Прикмети хлопця: зріст приблизно 135 см, худорлявої статури, темне волосся.

Прикмети дівчинки: зріст приблизно 150-152 см, довге русяве волосся.

Шановні громадяни, якщо вам відома будь-яка інформація про розшукуваних,  просимо негайно повідомити за телефонами: 0507282081, 0661736937 або 102.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 17:47;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увага, розшукуються 13-річний Денис та 16-річна Анастасія Черкашини, які три дні тому пішли з дому та не повернулися, повідомила поліція Харківської області.".