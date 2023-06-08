Брата и сестру, ушедших из дома на Харьковщине, разыскивает полиция
Внимание, разыскиваются 13-летний Денис и 16-летняя Анастасия Черкашины, которые три дня назад ушли из дома и не вернулись, сообщила полиция Харьковской области.
Отдел полиции №3 Харьковского РУП №1 разыскивает жителей поселка Безлюдовка 13-летнего Дениса Черкашина и его сестру 16-летнюю Анастасию Черкашину.
5 июня дети ушли из дома и не вернулись. Раньше они уже неоднократно покидали дом.
Приметы парня: рост примерно 135 см, худощавого телосложения, темные волосы.
Приметы девочки: рост примерно 150-152 см, длинные русые волосы.
Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваемых, просим немедленно сообщить по телефону: 0507282081, 0661736937 или 102.
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 17:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отдел полиции №3 Харьковского РУП №1 разыскивает жителей поселка Безлюдовка 13-летнего Дениса Черкашина и его сестру 16-летнюю Анастасию Черкашину.".