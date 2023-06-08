Live
  • Четверг 08.06.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.19
    • 🟢

Брата и сестру, ушедших из дома на Харьковщине, разыскивает полиция

Происшествия 17:47   08.06.2023
Оксана Якушко
Брата и сестру, ушедших из дома на Харьковщине, разыскивает полиция

Внимание, разыскиваются 13-летний Денис и 16-летняя Анастасия Черкашины, которые три дня назад ушли из дома и не вернулись, сообщила полиция Харьковской области.

Отдел полиции №3 Харьковского РУП №1 разыскивает жителей поселка Безлюдовка 13-летнего Дениса Черкашина и его сестру 16-летнюю Анастасию Черкашину.

5 июня дети ушли из дома и не вернулись. Раньше они уже неоднократно покидали дом.

Приметы парня: рост примерно 135 см, худощавого телосложения, темные волосы.

Приметы девочки: рост примерно 150-152 см, длинные русые волосы.

Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваемых, просим немедленно сообщить по телефону: 0507282081, 0661736937 или 102.

Читайте также: Двухлетнюю Виолетту Мужичук, потерявшуюся на Харьковщине, выписали из больницы

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В метро Харькова планируют переименовать станцию «Пушкинская»
В метро Харькова планируют переименовать станцию «Пушкинская»
08.06.2023
Враг усиливает группировку перекрытия границы с Харьковщиной — Генштаб
Враг усиливает группировку перекрытия границы с Харьковщиной — Генштаб
08.06.2023
Украина начала контрнаступление. ВСУ идут на Пологи, Токмак и Васильевку – СМИ
Украина начала контрнаступление. ВСУ идут на Пологи, Токмак и Васильевку – СМИ
08.06.2023
Брата и сестру, ушедших из дома на Харьковщине, разыскивает полиция
Брата и сестру, ушедших из дома на Харьковщине, разыскивает полиция
08.06.2023
Ракетный удар по Харьковщине: Синегубов показал последствия (фото)
Ракетный удар по Харьковщине: Синегубов показал последствия (фото)
08.06.2023
Члены НАТО могут отправить войска в Украину – The Guardian
Члены НАТО могут отправить войска в Украину – The Guardian
08.06.2023

Новости по теме:

21:53
Подрыв авто с семьей на Харьковщине: одна из сестер — в больнице (исправлено)
18:10
Двухлетнюю Виолетту Мужичук, потерявшуюся на Харьковщине, выписали из больницы
17:50
В Харьковской области без жилья осталась семья с 10 детьми: им построят дом
12:22
На этой неделе на Харьковщине снова могут объявить принудительную эвакуацию
12:07
На Харьковщине еще в некоторых населенных пунктах могут объявить эвакуацию

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Брата и сестру, ушедших из дома на Харьковщине, разыскивает полиция»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 17:47;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отдел полиции №3 Харьковского РУП №1 разыскивает жителей поселка Безлюдовка 13-летнего Дениса Черкашина и его сестру 16-летнюю Анастасию Черкашину.".