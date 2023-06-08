Брата и сестру, ушедших из дома на Харьковщине, разыскивает полиция

Внимание, разыскиваются 13-летний Денис и 16-летняя Анастасия Черкашины, которые три дня назад ушли из дома и не вернулись, сообщила полиция Харьковской области.

Отдел полиции №3 Харьковского РУП №1 разыскивает жителей поселка Безлюдовка 13-летнего Дениса Черкашина и его сестру 16-летнюю Анастасию Черкашину.

5 июня дети ушли из дома и не вернулись. Раньше они уже неоднократно покидали дом.

Приметы парня: рост примерно 135 см, худощавого телосложения, темные волосы.

Приметы девочки: рост примерно 150-152 см, длинные русые волосы.

Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваемых, просим немедленно сообщить по телефону: 0507282081, 0661736937 или 102.