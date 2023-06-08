Пропавших брата и сестру из Безлюдовки нашли в 15 км от границы с РФ

12-летнего мальчика и его 16-летнюю сестру из поселка Безлюдовка Харьковской области, которые ушли из дома 5 июня и пропали, правоохранители нашли в селе Липцы.

О том, что подростки пропали, в полицию заявила их бабушка. Дети до этого неоднократно сбегали из дома, сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На поиски подростков был ориентирован весь личный состав полиции Харьковщины. Их нашли в селе Липцы и вернули домой. С детьми провели профилактическую беседу. Решается вопрос о привлечении их опекуна к административной ответственности.