Пропавших брата и сестру из Безлюдовки нашли в 15 км от границы с РФ
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
12-летнего мальчика и его 16-летнюю сестру из поселка Безлюдовка Харьковской области, которые ушли из дома 5 июня и пропали, правоохранители нашли в селе Липцы.
О том, что подростки пропали, в полицию заявила их бабушка. Дети до этого неоднократно сбегали из дома, сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области.
На поиски подростков был ориентирован весь личный состав полиции Харьковщины. Их нашли в селе Липцы и вернули домой. С детьми провели профилактическую беседу. Решается вопрос о привлечении их опекуна к административной ответственности.
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 20:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12-летнего мальчика и его 16-летнюю сестру из поселка Безлюдовка Харьковской области, которые ушли из дома 5 июня и пропали, правоохранители нашли в селе Липцы.".