Тушили больше двух часов: ночью в Харькове бушевал пожар (фото)

Происшествия 09:59   28.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Пожар в Харькове начался накануне, 27 октября, в 23:36. Возгорание началось в Киевском районе, уточнили в облуправлении ГСЧС.

Ночью спасатели получили сообщение о пожаре в брошенном частному доме в переулке Дегтярном.

Пожар в Харькове 27 октября 2025

«К моменту прибытия пожарных огонь уже охватил площадь около 200 м кв. Внутри здания людей не было. Благодаря оперативным действиям спасателей пожар удалось локализовать в 23:56», – пишут в ГСЧС.

Пожар в Харькове 27 октября 2025

Полностью ликвидировать пожар спасателям удалось в 02:02.

«К тушению были привлечены четыре оперативных отделения ГСЧС на автоцистернах в составе 20 человек личного состава», – отметили пожарные.

На данный момент причина возгорания устанавливается. Пострадавших вследствие пожара нет.

Читайте также: «Прилет» в Боровой: разрушен частный дом – данные ГСЧС

Автор: Николь Костенко-Лагутина
