Гасили більше двох годин: уночі в Харкові вирувала пожежа (фото)
Пожежа в Харкові розпочалася напередодні, 27 жовтня, о 23:36. Займання почалося в Київському районі, уточнили в облуправлінні ДСНС.
Вночі рятувальники отримали повідомлення про пожежу у покинутому приватному будинку у провулку Дегтярному.
“На момент прибуття вогнеборців вогонь вже охопив площу близько 200 м кв. Усередині будівлі людей не було. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати о 23:56 “, – пишуть у ДСНС.
Повністю ліквідувати пожежу рятувальникам вдалося о 02:02.
“До гасіння було залучено чотири оперативні відділення ДСНС на автоцистернах у складі 20 чоловік особового складу”, – зазначили пожежники.
Наразі причина займання встановлюється. Постраждалих унаслідок пожежі немає.
Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2025 в 09:59