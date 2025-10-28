Live
Гасили більше двох годин: уночі в Харкові вирувала пожежа (фото)

Події 09:59   28.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Гасили більше двох годин: уночі в Харкові вирувала пожежа (фото)

Пожежа в Харкові розпочалася напередодні, 27 жовтня, о 23:36. Займання почалося в Київському районі, уточнили в облуправлінні ДСНС.

Вночі рятувальники отримали повідомлення про пожежу у покинутому приватному будинку у провулку Дегтярному.

Пожежа у Харкові 27 жовтня 2025

На момент прибуття вогнеборців вогонь вже охопив площу близько 200 м кв. Усередині будівлі людей не було. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати о 23:56 “, – пишуть у ДСНС.

Пожежа у Харкові 27 жовтня 2025

Повністю ліквідувати пожежу рятувальникам вдалося о 02:02.

“До гасіння було залучено чотири оперативні відділення ДСНС на автоцистернах у складі 20 чоловік особового складу”, – зазначили пожежники.

Наразі причина займання встановлюється. Постраждалих унаслідок пожежі немає.

Читайте також: “Приліт” у Боровій: зруйнований приватний будинок – дані ДСНС

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
