Live
  • Вт 28.10.2025
  • Харків  +8°С
  • USD 42.07
  • EUR 48.97

“Приліт” у Боровій: зруйнований приватний будинок – дані ДСНС

Події 07:28   28.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Приліт” у Боровій: зруйнований приватний будинок – дані ДСНС

Вранці 28 жовтня в ГУ ДСНС у Харківській області повідомили, що протягом доби в рятувальників регіону було 23 оперативні виїзди. 

Вісім разів рятувальники виїжджали гасити пожежі, з них дві – почалися внаслідок російських обстрілів. Ворог бив по Лозовському та Ізюмському районах області. Так напередодні вранці “прилетіло” по приватному будинку в селищі Борова.

“Горіли конструктивні елементи зруйнованої господарчої споруди на площі 15 метрів квадратних. Пошкоджений приватний будинок”, – уточнили рятувальники.

Постраждалих внаслідок цього обстрілу немає.

Крім того, піротехніки знайшли та знешкодили 92 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Читайте також: Тривога окремо по районах Харкова: чому це неможливо

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Синєгубов: ворог атакував три населені пункти Харківщини
Синєгубов: ворог атакував три населені пункти Харківщини
28.10.2025, 08:33
Як вимикатимуть світло в Харкові та області 28 жовтня – графік
Як вимикатимуть світло в Харкові та області 28 жовтня – графік
27.10.2025, 22:10
Сьогодні 28 жовтня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 28 жовтня 2025: яке свято та день в історії
28.10.2025, 06:00
Дрони-матки з FPV почали застосовувати проти Харкова – підсумки 27 жовтня
Дрони-матки з FPV почали застосовувати проти Харкова – підсумки 27 жовтня
27.10.2025, 23:00
ISW: РФ просунулася на півночі від Харкова, а у ЗСУ є успіхи на Куп’янщині
ISW: РФ просунулася на півночі від Харкова, а у ЗСУ є успіхи на Куп’янщині
28.10.2025, 07:15
Автобус до кладовища №13 пустять у Харкові
Автобус до кладовища №13 пустять у Харкові
27.10.2025, 20:49

Новини за темою:

25.10.2025
Дві пожежі вирували на Харківщині через удари РФ – подробиці від ДСНС
23.10.2025
16-річна дівчина отримала опіки під час пожежі на Харківщині
23.10.2025
РФ вдарила повторно: на Харківщині загинув рятувальник, ще п’ятеро – поранені
23.10.2025
У вогні на Салтівці загинула людина – дані ДСНС
22.10.2025
Наслідки ударів по Харкову: дитсадок атакував БпЛА з реактивним двигуном


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“Приліт” у Боровій: зруйнований приватний будинок – дані ДСНС», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2025 в 07:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 28 жовтня в ГУ ДСНС у Харківській області повідомили, що протягом доби в рятувальників регіону було 23 оперативні виїзди. ".