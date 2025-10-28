“Приліт” у Боровій: зруйнований приватний будинок – дані ДСНС
Вранці 28 жовтня в ГУ ДСНС у Харківській області повідомили, що протягом доби в рятувальників регіону було 23 оперативні виїзди.
Вісім разів рятувальники виїжджали гасити пожежі, з них дві – почалися внаслідок російських обстрілів. Ворог бив по Лозовському та Ізюмському районах області. Так напередодні вранці “прилетіло” по приватному будинку в селищі Борова.
“Горіли конструктивні елементи зруйнованої господарчої споруди на площі 15 метрів квадратних. Пошкоджений приватний будинок”, – уточнили рятувальники.
Постраждалих внаслідок цього обстрілу немає.
Крім того, піротехніки знайшли та знешкодили 92 одиниці вибухонебезпечних предметів.
