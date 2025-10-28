Live
  • Вт 28.10.2025
«Прилет» в Боровой: разрушен частный дом – данные ГСЧС

Происшествия 07:28   28.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Утром 28 октября в ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что в течение суток у спасателей региона было 23 оперативных выезда. 

Восемь раз спасатели выезжали тушить пожары, из них два – начались в результате российских обстрелов. Враг бил по Лозовскому и Изюмском районам области. Так накануне утром «прилетело» по частному дому в поселке Боровая.

«Горели конструктивные элементы разрушенного хозяйственного сооружения на площади 15 квадратных метров Поврежден частный дом. Информация о пострадавших не поступала», – уточнили спасатели.

Пострадавших в результате этого обстрела нет.

Кроме того, пиротехники нашли и обезвредили 92 единцы взрывоопасных предметов.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
