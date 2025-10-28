«Прилет» в Боровой: разрушен частный дом – данные ГСЧС
Утром 28 октября в ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что в течение суток у спасателей региона было 23 оперативных выезда.
Восемь раз спасатели выезжали тушить пожары, из них два – начались в результате российских обстрелов. Враг бил по Лозовскому и Изюмском районам области. Так накануне утром «прилетело» по частному дому в поселке Боровая.
«Горели конструктивные элементы разрушенного хозяйственного сооружения на площади 15 квадратных метров Поврежден частный дом. Информация о пострадавших не поступала», – уточнили спасатели.
Пострадавших в результате этого обстрела нет.
Кроме того, пиротехники нашли и обезвредили 92 единцы взрывоопасных предметов.
Дата публикации материала: 28 октября 2025 в 07:28