«Очень важную» дорогу ремонтируют под Харьковом — Синегубов (фото)

Под Харьковом ремонтируют дорогу к поселку Бабаи и селу Тимченки. Работы на участке более 8 километров ведутся ежедневно.

«Эта дорога очень важна для жителей Бабаев и Тимченков, ведь по ней обеспечивается подъезд к социально важным объектам, движется общественный и гуманитарный транспорт», — пишет в Telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.



Фото: Олег Синегубов

По его словам, вместе с ремонтом дорожного полотна проводится благоустройство: обустраиваются тротуары, остановки общественного транспорта, устанавливаются бордюры.