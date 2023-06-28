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«Очень важную» дорогу ремонтируют под Харьковом — Синегубов (фото)

Общество 18:15   28.06.2023
Елена Нагорная
«Очень важную» дорогу ремонтируют под Харьковом — Синегубов (фото) Фото: Олег Синегубов

Под Харьковом ремонтируют дорогу к поселку Бабаи и селу Тимченки. Работы на участке более 8 километров ведутся ежедневно.

«Эта дорога очень важна для жителей Бабаев и Тимченков, ведь по ней обеспечивается подъезд к социально важным объектам, движется общественный и гуманитарный транспорт», — пишет в Telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.


Фото: Олег Синегубов

По его словам, вместе с ремонтом дорожного полотна проводится благоустройство: обустраиваются тротуары, остановки общественного транспорта, устанавливаются бордюры.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 18:15;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под Харьковом ремонтируют дорогу к поселку Бабаи и селу Тимченки. Работы на участке более 8 километров ведутся ежедневно.".