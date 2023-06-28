«Очень важную» дорогу ремонтируют под Харьковом — Синегубов (фото)
Фото: Олег Синегубов
Под Харьковом ремонтируют дорогу к поселку Бабаи и селу Тимченки. Работы на участке более 8 километров ведутся ежедневно.
«Эта дорога очень важна для жителей Бабаев и Тимченков, ведь по ней обеспечивается подъезд к социально важным объектам, движется общественный и гуманитарный транспорт», — пишет в Telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.
Фото: Олег Синегубов
По его словам, вместе с ремонтом дорожного полотна проводится благоустройство: обустраиваются тротуары, остановки общественного транспорта, устанавливаются бордюры.
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 18:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под Харьковом ремонтируют дорогу к поселку Бабаи и селу Тимченки. Работы на участке более 8 километров ведутся ежедневно.".