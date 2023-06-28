В Харькове на Окружной дороге ремонтируют мост, поврежденный обстрелами (фото)

Дорожники ремонтируют мост, обеспечивающий логистическое сообщение Харькова с Донецкой областью.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области. Сейчас дорожники выполняют работы по замене двух разрушенных аварийных балок, поврежденных в результате обстрелов РФ.

Кроме того, запланирован ремонт пролетной постройки, которая была повреждена осколками.

«В целом в Харьковской области производится эксплуатационное содержание 7 искусственных сооружений. Также продолжаем капитальное восстановление на 11 разрушенных мостах. Проводятся подготовительные работы по организации строительных площадок и устройству фундаментов сооружений. На некоторых объектах производится монтаж пролетных построек. Кроме того, на завершающем этапе проектирование ремонта других мостовых сооружений на государственных дорогах Харьковщины», — добавили в службе.