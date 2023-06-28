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В Харькове на Окружной дороге ремонтируют мост, поврежденный обстрелами (фото)

Общество 15:46   28.06.2023
Виктория Яковенко
В Харькове на Окружной дороге ремонтируют мост, поврежденный обстрелами (фото) Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Дорожники ремонтируют мост, обеспечивающий логистическое сообщение Харькова с Донецкой областью.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области. Сейчас дорожники выполняют работы по замене двух разрушенных аварийных балок, поврежденных в результате обстрелов РФ.

Кроме того, запланирован ремонт пролетной постройки, которая была повреждена осколками.

«В целом в Харьковской области производится эксплуатационное содержание 7 искусственных сооружений. Также продолжаем капитальное восстановление на 11 разрушенных мостах. Проводятся подготовительные работы по организации строительных площадок и устройству фундаментов сооружений. На некоторых объектах производится монтаж пролетных построек. Кроме того, на завершающем этапе проектирование ремонта других мостовых сооружений на государственных дорогах Харьковщины», — добавили в службе.

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Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 15:46;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дорожники ремонтируют мост, обеспечивающий логистическое сообщение Харькова с Донецкой областью.".