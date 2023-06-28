У Харкові на Окружній дорозі ремонтують міст, пошкоджений обстрілами (фото)
Дорожники ремонтують міст, який забезпечує логістичне сполучення Харкова з Донецькою областю.
Про це повідомили у Службі з відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області. Наразі дорожники виконують роботи з заміни двох зруйнованих аварійних балок, які були пошкоджені внаслідок обстрілів РФ.
Крім того, заплановано ремонт прогонової будови, яка була пошкоджена осколками.
«Загалом на Харківщині проводиться експлуатаційне утримання 7 штучних споруд. Також продовжуємо капітальне відновлення на 11 зруйнованих мостах. Проводяться підготовчі роботи з організації будівельних майданчиків та влаштування фундаментів споруд. На деяких об’єктах виконується монтаж прогонових будов. Окрім цього, на завершальному етапі проектування ремонту інших мостових споруд на державних дорогах Харківщини», – додали у службі.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 15:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що " Дорожники ремонтують міст, який забезпечує логістичне сполучення Харкова з Донецькою областю.".