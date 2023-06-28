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У Харкові на Окружній дорозі ремонтують міст, пошкоджений обстрілами (фото)

Суспільство 15:46   28.06.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові на Окружній дорозі ремонтують міст, пошкоджений обстрілами (фото) Фото: Служба з відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

 Дорожники ремонтують міст, який забезпечує логістичне сполучення Харкова з Донецькою областю.

Про це повідомили у Службі з відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області. Наразі дорожники виконують роботи з заміни двох зруйнованих аварійних балок, які були пошкоджені внаслідок обстрілів РФ.

Крім того, заплановано ремонт прогонової будови, яка була пошкоджена осколками.

«Загалом на Харківщині проводиться експлуатаційне утримання 7 штучних споруд. Також продовжуємо капітальне відновлення на 11 зруйнованих мостах. Проводяться підготовчі роботи з організації будівельних майданчиків та влаштування фундаментів споруд. На деяких об’єктах виконується монтаж прогонових будов. Окрім цього, на завершальному етапі проектування ремонту інших мостових споруд на державних дорогах Харківщини», – додали у службі.

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Фото: Служба з відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що " Дорожники ремонтують міст, який забезпечує логістичне сполучення Харкова з Донецькою областю.".