У Харкові на Окружній дорозі ремонтують міст, пошкоджений обстрілами (фото)

Фото: Служба з відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Дорожники ремонтують міст, який забезпечує логістичне сполучення Харкова з Донецькою областю.

Про це повідомили у Службі з відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області. Наразі дорожники виконують роботи з заміни двох зруйнованих аварійних балок, які були пошкоджені внаслідок обстрілів РФ.

Крім того, заплановано ремонт прогонової будови, яка була пошкоджена осколками.

«Загалом на Харківщині проводиться експлуатаційне утримання 7 штучних споруд. Також продовжуємо капітальне відновлення на 11 зруйнованих мостах. Проводяться підготовчі роботи з організації будівельних майданчиків та влаштування фундаментів споруд. На деяких об’єктах виконується монтаж прогонових будов. Окрім цього, на завершальному етапі проектування ремонту інших мостових споруд на державних дорогах Харківщини», – додали у службі.