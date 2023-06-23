На Балаклійщині продовжують будувати міст, розбитий окупантами (відео)

На місці зруйнованого мосту у напрямку села Вербівка на Харківщині відбудують новий, закінчити роботи планують в серпні.

Демонтажні роботи стартували 20 травня, повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

«Протяжність нового мосту становитиме більше 42 метрів, ширина – 11 метрів, міст матиме змогу витримувати великогабаритні вантажівки. Також на ньому буде облаштовано 2 тротуари для пішоходів шириною 1,50 метрів», – зазначили в Балаклійській МВА.

Завершити роботи планують до кінця серпня.

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