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На Балаклійщині продовжують будувати міст, розбитий окупантами (відео)

Суспільство 11:50   23.06.2023
Вікторія Яковенко
На Балаклійщині продовжують будувати міст, розбитий окупантами (відео)

На місці зруйнованого мосту у напрямку села Вербівка на Харківщині відбудують новий, закінчити роботи планують в серпні.

Демонтажні роботи стартували 20 травня, повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

«Протяжність нового мосту становитиме більше 42 метрів, ширина – 11 метрів, міст матиме змогу витримувати великогабаритні вантажівки. Також на ньому буде облаштовано 2 тротуари для пішоходів шириною 1,50 метрів», – зазначили в Балаклійській МВА.

Завершити роботи планують до кінця серпня.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 11:50;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На місці зруйнованого мосту у напрямку села Вербівка на Харківщині відбудують новий, закінчити роботи планують в серпні.".