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На Балаклейщине продолжают строить мост, разбитый оккупантами (видео)

Общество 11:50   23.06.2023
Виктория Яковенко
На Балаклейщине продолжают строить мост, разбитый оккупантами (видео)

На месте разрушенного моста в направлении села Вербовка Харьковской области отстроят новый, закончить работы планируют в августе.

Демонтажные работы стартовали 20 мая, сообщили в Балаклейской городской военной администрации.

«Протяженность нового моста составит более 42 метров, ширина — 11 метров, мост сможет выдерживать крупногабаритные грузовики. Также на нем будет обустроено 2 тротуара для пешеходов шириной 1,50 метра», — отметили в Балаклейской ГВА.

Завершить работу планируют до конца августа.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 11:50;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На месте разрушенного моста в направлении села Вербовка Харьковской области отстроят новый, закончить работы планируют в августе.".