На Балаклейщине продолжают строить мост, разбитый оккупантами (видео)
На месте разрушенного моста в направлении села Вербовка Харьковской области отстроят новый, закончить работы планируют в августе.
Демонтажные работы стартовали 20 мая, сообщили в Балаклейской городской военной администрации.
«Протяженность нового моста составит более 42 метров, ширина — 11 метров, мост сможет выдерживать крупногабаритные грузовики. Также на нем будет обустроено 2 тротуара для пешеходов шириной 1,50 метра», — отметили в Балаклейской ГВА.
Завершить работу планируют до конца августа.
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 11:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На месте разрушенного моста в направлении села Вербовка Харьковской области отстроят новый, закончить работы планируют в августе.".