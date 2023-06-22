В Харьковской области ремонтируют дорогу и возобновляют разметку

На дороге Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка начали текущий ремонт в черте города Харьков, сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Из-за высокой интенсивности движения (более 15 тыс. автомобилей в сутки) проезжая часть дороги износилась. Подрядные организации Службы восстановления сейчас перестраивают асфальтобетонное покрытие автодороги.

Также восстанавливают дорогу на участке Т-21-20 Зачепиловка – Андреевка – Кегичевка – Старовировка – /М-18.

Также на дорогах Харьковской области продолжает возобновлять горизонтальную дорожную разметку.