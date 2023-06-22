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В Харьковской области ремонтируют дорогу и возобновляют разметку

Общество 17:37   22.06.2023
Оксана Якушко
В Харьковской области ремонтируют дорогу и возобновляют разметку

На дороге Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка начали текущий ремонт в черте города Харьков, сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Из-за высокой интенсивности движения (более 15 тыс. автомобилей в сутки) проезжая часть дороги износилась. Подрядные организации Службы восстановления сейчас перестраивают асфальтобетонное покрытие автодороги.

Также восстанавливают дорогу на участке Т-21-20 Зачепиловка – Андреевка – Кегичевка – Старовировка – /М-18.

Также на дорогах Харьковской области продолжает возобновлять горизонтальную дорожную разметку.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 17:37;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На дороге Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка начали текущий ремонт в черте города Харьков, сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.".