В Харьковской области ремонтируют дорогу и возобновляют разметку
На дороге Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка начали текущий ремонт в черте города Харьков, сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
Из-за высокой интенсивности движения (более 15 тыс. автомобилей в сутки) проезжая часть дороги износилась. Подрядные организации Службы восстановления сейчас перестраивают асфальтобетонное покрытие автодороги.
Также восстанавливают дорогу на участке Т-21-20 Зачепиловка – Андреевка – Кегичевка – Старовировка – /М-18.
Также на дорогах Харьковской области продолжает возобновлять горизонтальную дорожную разметку.
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- • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 17:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На дороге Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка начали текущий ремонт в черте города Харьков, сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.".