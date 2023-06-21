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Часть пр. Гагарина, где был пожар, перекрыли: без газа — 13 тыс потребителей

Общество 11:32   21.06.2023
Виктория Яковенко
Часть пр. Гагарина, где был пожар, перекрыли: без газа — 13 тыс потребителей Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

21 июня перекрыли движение транспортных средств по проспекту Гагарина на участке от улицы Южнопроектной до проспекта Льва Ландау.

Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, это связано с проведением неотложных ремонтных работ. Движение разрешено только экстренным и ремонтным службам.

«Патрульные полицейские производят отвод гражданского транспорта и обеспечивают беспрепятственный проезд ремонтной техники. Просим водителей учесть временные изменения в движении и заранее спланировать свой маршрут», — отметили патрульные.

В АО «Харьковгоргаз» сообщили, что был поврежден подземный газопровод среднего давления диаметром 700 мм.

«Аварийно-диспетчерская служба АО «Харьковгоргаз» оперативно прибыла на место и ликвидировала утечку газа путем перекрывания задвижек. В результате повреждения произошло возгорание. Пока причины возгорания выясняются», — добавили газовщики.

Сейчас временно без газоснабжения остаются около 13 тысяч потребителей. При этом газ подается в ближайшие теплоснабжающие предприятия и  котельные, добавили в «Харьковгоргаз».

Газовщики проводят ремонт на поврежденном газопроводе.

Напомним, вечером 20 июня в Харькове произошел пожар на проспекте Гагарина. Как рассказал МГ «Объектив» спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко, во время проведения ремонтных работ произошла утечка газа из магистрального трубопровода среднего давления.

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 11:32;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 июня перекрыли движение транспортных средств по проспекту Гагарина на участке от улицы Южнопроектной до проспекта Льва Ландау.".