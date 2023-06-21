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Частину пр. Гагаріна, де була пожежа, перекрили: без газу – 13 тис споживачів

Суспільство 11:32   21.06.2023
Вікторія Яковенко
Частину пр. Гагаріна, де була пожежа, перекрили: без газу – 13 тис споживачів Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

21 червня перекрили рух транспортних засобів проспектом Гагаріна на ділянці від вулиці Південнопроєктної до проспекту Льва Ландау.

Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

За даними правоохоронців, це пов’язано з проведенням невідкладних ремонтних робіт. Рух дозволено лише екстреним та ремонтним службам.

«Патрульні поліцейські здійснюють відвід цивільного транспорту та забезпечують безперешкодний проїзд ремонтної техніки. Просимо водіїв врахувати тимчасові зміни у русі та завчасно спланувати свій маршрут», – зазначили патрульні.

В АТ «Харківміськгаз» повідомили, що був пошкоджений підземний газопровід середнього тиску діаметром 700 мм.

«Аварійно-диспетчерська служба АТ «Харківміськгаз» оперативно прибула на місце та ліквідувала витік газу шляхом перекривання засувок. Унаслідок пошкодження сталося загоряння. Наразі причини займання з’ясовуються», – додали газовики.

Наразі тимчасово без газопостачання залишаються близько 13 тисяч споживачів. При цьому газ подається до теплопостачальних підприємств та прилеглих котелень, додали у «Харківміськгаз».

Наразі газовики проводять ремонт на пошкодженому газопроводі.

Нагадаємо, увечері 20 червня у Харкові сталася пожежа на проспекті Гагаріна. Як розповів МГ «Об’єктив» речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко, під час проведення ремонтних робіт стався витік газу з магістрального трубопроводу середнього тиску.

Автор: Вікторія Яковенко
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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 червня перекрили рух транспортних засобів проспектом Гагаріна на ділянці від вулиці Південнопроєктної до проспекту Льва Ландау.".