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На пр. Гагаріна в Харкові – пожежа через витік газу: інформація ДСНС (відео)

Події 23:24   20.06.2023
Олена Нагорна
На пр. Гагаріна в Харкові – пожежа через витік газу: інформація ДСНС (відео)

Увечері 20 червня у Харкові сталася пожежа на проспекті Гагаріна.

Як розповів МГ «Об’єктив» речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко, під час проведення ремонтних робіт стався витік газу з магістрального трубопроводу середнього тиску.

Що саме стало причиною спалаху газу – встановлюється. Інформацію з соцмереж про удар блискавки Василенко не підтверджує. За його словами, працівники АТ “Харківміськгаз” мають перекрити трубу. На цей час співробітники ДСНС чергують на місці. Постраждалих, за попередніми даними, немає.

Відео пожежі опублікували у харківських Telegram-каналах.

 

 

 

Раніше один із харківських пабліків опублікував ще одне відео з проспекту Гагаріна – у повідомленні припускалося, що під час ремонту було пошкоджено комунікації.

У пресслужбі КП “Харківводоканал” (комунальники ремонтують на проспекті Гагаріна каналізаційний колектор) МГ “Об’єктив” повідомили, що інформацію щодо цієї події можуть надати в АТ “Харківміськгаз”. Телефон пресслужби газівників не відповідає.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 23:24;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 20 червня у Харкові сталася пожежа на проспекті Гагаріна.".