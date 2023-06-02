На проспекті Гагаріна переклали 175 метрів колектору
Бригади КП «Харківводоканал» замінили 175 м трубопроводу та продовжують відновлювальні роботи на каналізаційному колекторі діаметром 1500 мм на пр. Гагаріна.
Як повідомив сьогодні, 2 червня, заступник директора з виробництва комплексу «Харківводовідведення» Ігор Вороненко, для прискорення темпів виконання робіт ремонтно-відновлювальні заходи проводяться цілодобово.
«З огляду на масштаб реконструкції одночасно проводимо кілька технологічних процесів. На ділянці, де замінили трубопровід, ведемо засипку і паралельно продовжуємо підготовчі заходи для подальшого оновлення колектору. Відновлена ділянка трубопроводу дозволить не лише покращити якість водовідведення у цьому районі, а й підвищити надійність усієї мережі каналізації міста», – зазначив Ігор Вороненко.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 17:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади КП «Харківводоканал» замінили 175 м трубопроводу та продовжують відновлювальні роботи на каналізаційному колекторі діаметром 1500 мм на пр. Гагаріна.".