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На проспекте Гагарина переложили 175 метров коллектора

Общество 17:44   02.06.2023
Оксана Якушко
На проспекте Гагарина переложили 175 метров коллектора Фото: Харьковский городской совет

Бригады КП «Харьковводоканал» заменили 175 м трубопровода и продолжают восстановительные работы на канализационном коллекторе диаметром 1500 мм на пр. Гагарина.

Как сообщил сегодня, 2 июня, заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоотведение» Игорь Вороненко, для ускорения темпов выполнения работ ремонтно-восстановительные мероприятия проводятся круглосуточно.
«Учитывая масштаб реконструкции, одновременно проводим несколько технологических процессов. На участке, где заменили трубопровод, ведем засыпку и параллельно продолжаем подготовительные мероприятия для дальнейшего обновления коллектора. Восстановленный участок трубопровода позволит не только улучшить качество водоотведения в этом районе, но и повысить надежность всей сети канализации города», — отметил Игорь Вороненко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 17:44;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады КП «Харьковводоканал» заменили 175 м трубопровода и продолжают восстановительные работы на канализационном коллекторе диаметром 1500 мм на пр. Гагарина.".