На проспекте Гагарина переложили 175 метров коллектора

Бригады КП «Харьковводоканал» заменили 175 м трубопровода и продолжают восстановительные работы на канализационном коллекторе диаметром 1500 мм на пр. Гагарина.

Как сообщил сегодня, 2 июня, заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоотведение» Игорь Вороненко, для ускорения темпов выполнения работ ремонтно-восстановительные мероприятия проводятся круглосуточно.

«Учитывая масштаб реконструкции, одновременно проводим несколько технологических процессов. На участке, где заменили трубопровод, ведем засыпку и параллельно продолжаем подготовительные мероприятия для дальнейшего обновления коллектора. Восстановленный участок трубопровода позволит не только улучшить качество водоотведения в этом районе, но и повысить надежность всей сети канализации города», — отметил Игорь Вороненко.