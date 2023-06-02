На проспекте Гагарина переложили 175 метров коллектора
Фото: Харьковский городской совет
Бригады КП «Харьковводоканал» заменили 175 м трубопровода и продолжают восстановительные работы на канализационном коллекторе диаметром 1500 мм на пр. Гагарина.
Как сообщил сегодня, 2 июня, заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоотведение» Игорь Вороненко, для ускорения темпов выполнения работ ремонтно-восстановительные мероприятия проводятся круглосуточно.
«Учитывая масштаб реконструкции, одновременно проводим несколько технологических процессов. На участке, где заменили трубопровод, ведем засыпку и параллельно продолжаем подготовительные мероприятия для дальнейшего обновления коллектора. Восстановленный участок трубопровода позволит не только улучшить качество водоотведения в этом районе, но и повысить надежность всей сети канализации города», — отметил Игорь Вороненко.
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 17:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады КП «Харьковводоканал» заменили 175 м трубопровода и продолжают восстановительные работы на канализационном коллекторе диаметром 1500 мм на пр. Гагарина.".