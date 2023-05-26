На проспекте Гагарина в Харькове продолжают восстанавливать коллектор (фото)

Бригады КП «Харьковводоканал» продолжают ликвидировать аварийную ситуацию на канализационном коллекторе диаметром 1500 мм на проспекте Гагарина.

Специалисты уже заменили 90 м трубопровода. Ремонтно-восстановительные мероприятия проводятся круглосуточно, и в них ежедневно задействовано около 50 работников и 30 единиц специализированной техники, пишет пресс-служба горсовета со ссылкой на замдиректора по производству комплекса «Харьковводоотводение» Игоря Вороненко.

«Проводим ремонт с привлечением специалистов не только наших подразделений, но и других городских служб. Реконструкция очень трудоемкая. Продолжаем локализацию аварийного участка коллектора и одновременно проводим перекладку трубопровода полиэтиленовой трубой, которая имеет 50-летний срок эксплуатации и не подвергается коррозии», — сообщил Вороненко.

Напомним, предварительно замене подлежит около 700 м коллектора.



Фото: Харьковский горсовет