На проспекте Гагарина в Харькове продолжают восстанавливать коллектор (фото)
Бригады КП «Харьковводоканал» продолжают ликвидировать аварийную ситуацию на канализационном коллекторе диаметром 1500 мм на проспекте Гагарина.
Специалисты уже заменили 90 м трубопровода. Ремонтно-восстановительные мероприятия проводятся круглосуточно, и в них ежедневно задействовано около 50 работников и 30 единиц специализированной техники, пишет пресс-служба горсовета со ссылкой на замдиректора по производству комплекса «Харьковводоотводение» Игоря Вороненко.
«Проводим ремонт с привлечением специалистов не только наших подразделений, но и других городских служб. Реконструкция очень трудоемкая. Продолжаем локализацию аварийного участка коллектора и одновременно проводим перекладку трубопровода полиэтиленовой трубой, которая имеет 50-летний срок эксплуатации и не подвергается коррозии», — сообщил Вороненко.
Напомним, предварительно замене подлежит около 700 м коллектора.
Фото: Харьковский горсовет
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 16:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады КП «Харьковводоканал» продолжают ликвидировать аварийную ситуацию на канализационном коллекторе диаметром 1500 мм на проспекте Гагарина.".