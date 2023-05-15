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«Харьковводоканал» устраняет аварию на проспекте Гагарина

Общество 15:47   15.05.2023
Виктория Яковенко
«Харьковводоканал» устраняет аварию на проспекте Гагарина Фото: Харьковский городской совет

Бригады КП «Харьковводоканал» устраняют аварию на канализационном коллекторе диаметром 1500 мм с глубиной залегания 6 м на проспекте Гагарина, об этом сообщают в Харьковском городском совете.

Как рассказал сегодня, 15 мая, заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоотвод» Игорь Вороненко, ремонтно-восстановительные работы проводятся круглосуточно. В них задействовано около 70 рабочих и 30 единиц спецтехники.

«Главная причина аварии — обстрелы критической инфраструктуры города, после которых периодически отсутствовала электроэнергия на стратегических объектах системы водоотведения. Это привело к нарушению гидравлического режима работы на этом канализационном коллекторе, принимающем стоки из нескольких районов города. Во время ремонтных работ, чтобы харьковчане не испытывали дискомфорта, применяем альтернативный вариант перекачки стоков», — рассказал Игорь Вороненко.

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Фото: Харьковский городской совет

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 15:47;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады КП «Харьковводоканал» устраняют аварию на канализационном коллекторе диаметром 1500 мм с глубиной залегания 6 м на проспекте Гагарина, об этом сообщают в Харьковском городском совете.".