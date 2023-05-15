«Харьковводоканал» устраняет аварию на проспекте Гагарина

Бригады КП «Харьковводоканал» устраняют аварию на канализационном коллекторе диаметром 1500 мм с глубиной залегания 6 м на проспекте Гагарина, об этом сообщают в Харьковском городском совете.

Как рассказал сегодня, 15 мая, заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоотвод» Игорь Вороненко, ремонтно-восстановительные работы проводятся круглосуточно. В них задействовано около 70 рабочих и 30 единиц спецтехники.

«Главная причина аварии — обстрелы критической инфраструктуры города, после которых периодически отсутствовала электроэнергия на стратегических объектах системы водоотведения. Это привело к нарушению гидравлического режима работы на этом канализационном коллекторе, принимающем стоки из нескольких районов города. Во время ремонтных работ, чтобы харьковчане не испытывали дискомфорта, применяем альтернативный вариант перекачки стоков», — рассказал Игорь Вороненко.