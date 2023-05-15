В Харькове временно отменили один из троллейбусов, второй изменит маршрут
Фото: пресс-служба ХГС
В Харькове произошли изменения в маршрутах транспорта. О них проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.
«В городе Харькове временно приостановлено движение троллейбуса №5. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с устранением сложной аварии на канализационном коллекторе по пр. Гагарина: накануне там произошел провал на проезжей части автотрассы», — предупредили в мэрии.
Кроме того, временно иначе будет курсировать троллейбус №6. Он будет ездить через ул. Одесскую в 25-й микрорайон (разворотный круг «Парк «Зустріч»).
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Также в мэрии отметили, что автобус №119 продолжит курсировать в обычном режиме. Кроме того, возобновят работу автобуса №79, работавшего до начала полномасштабного вторжения.
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 07:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове произошли изменения в маршрутах транспорта. О них проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета".