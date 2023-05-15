В Харькове временно отменили один из троллейбусов, второй изменит маршрут

В Харькове произошли изменения в маршрутах транспорта. О них проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

«В городе Харькове временно приостановлено движение троллейбуса №5. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с устранением сложной аварии на канализационном коллекторе по пр. Гагарина: накануне там произошел провал на проезжей части автотрассы», — предупредили в мэрии.

Кроме того, временно иначе будет курсировать троллейбус №6. Он будет ездить через ул. Одесскую в 25-й микрорайон (разворотный круг «Парк «Зустріч»).

Также в мэрии отметили, что автобус №119 продолжит курсировать в обычном режиме. Кроме того, возобновят работу автобуса №79, работавшего до начала полномасштабного вторжения.