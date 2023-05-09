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Когда в Харькове вернут плату за проезд в общественном транспорте: ответ мэра

Общество 14:06   09.05.2023
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Когда в Харькове вернут плату за проезд в общественном транспорте: ответ мэра

Бесплатный проезд в городском транспорте Харькова будет, пока на это будет хватать бюджетных денег.

«Ни один город Украины с начала войны и такое время не могло датировать таким образом транспорт, чтобы он был бесплатным. Пока что транспорт бесплатный. Когда я буду понимать, что возможности исчерпаны, откровенно это скажу», — рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает корреспондент МГ «Объектив».

Терехов добавил, что только метрополитен в месяц обходится от 60 до 80 миллионов гривен.

«Очень подскочили цены на горюче-смазочные материалы, зарплаты должны платить и водителям, и обслуживающему персоналу. Что касается метро, то это колоссальная нагрузка. Видим, анализируем. Что касается льгот, а у нас очень много льготников, все льготы будут такими, как были до войны», – добавил мэр Харькова.

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Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 14:06;

    • Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бесплатный проезд в городском транспорте Харькова будет, пока на это будет хватать бюджетных денег.".