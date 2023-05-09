Когда в Харькове вернут плату за проезд в общественном транспорте: ответ мэра

Бесплатный проезд в городском транспорте Харькова будет, пока на это будет хватать бюджетных денег.

«Ни один город Украины с начала войны и такое время не могло датировать таким образом транспорт, чтобы он был бесплатным. Пока что транспорт бесплатный. Когда я буду понимать, что возможности исчерпаны, откровенно это скажу», — рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает корреспондент МГ «Объектив».

Терехов добавил, что только метрополитен в месяц обходится от 60 до 80 миллионов гривен.

«Очень подскочили цены на горюче-смазочные материалы, зарплаты должны платить и водителям, и обслуживающему персоналу. Что касается метро, то это колоссальная нагрузка. Видим, анализируем. Что касается льгот, а у нас очень много льготников, все льготы будут такими, как были до войны», – добавил мэр Харькова.