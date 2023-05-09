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«Я бы хоть сейчас открыл бы школы, детсады» — Терехов о возвращении харьковчан

Общество 13:48   09.05.2023
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
«Я бы хоть сейчас открыл бы школы, детсады» — Терехов о возвращении харьковчан Фото: Елена Нагорная

Население Харькова на 9 мая составляет около 1 млн 100 тыс. жителей.

Такую цифру Харьковский городской голова Игорь Терехов назвал на брифинге, передает корреспондент МГ «Объектив». Мэр города отметил, что сейчас очень много людей находятся в других областях Украины и за границей.

«Прежде всего, находятся потому, что не работают школы и детсады. Мы должны понимать, что люди будут возвращаться, когда будут открыты школы, детсады, где работать. Все зависит от ситуации безопасности. Я хоть сейчас открыл бы детсады и школы, но не могу это сделать, ведь С-300 летит 30-40 секунд», — рассказал Терехов.

Мэр города также отметил, что планируют уделить значительное внимание созданию укрытий в школах.

«Будет все зависеть от военной ситуации. Будем создавать укрытие. Тем более что ХОВА сейчас получили субвенцию на укрытие. Поэтому будем договариваться», — добавил мэр.

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Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 13:48;

    • Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Население Харькова на 9 мая составляет около 1 млн 100 тыс. жителей.".