«Я бы хоть сейчас открыл бы школы, детсады» — Терехов о возвращении харьковчан
Население Харькова на 9 мая составляет около 1 млн 100 тыс. жителей.
Такую цифру Харьковский городской голова Игорь Терехов назвал на брифинге, передает корреспондент МГ «Объектив». Мэр города отметил, что сейчас очень много людей находятся в других областях Украины и за границей.
«Прежде всего, находятся потому, что не работают школы и детсады. Мы должны понимать, что люди будут возвращаться, когда будут открыты школы, детсады, где работать. Все зависит от ситуации безопасности. Я хоть сейчас открыл бы детсады и школы, но не могу это сделать, ведь С-300 летит 30-40 секунд», — рассказал Терехов.
Мэр города также отметил, что планируют уделить значительное внимание созданию укрытий в школах.
«Будет все зависеть от военной ситуации. Будем создавать укрытие. Тем более что ХОВА сейчас получили субвенцию на укрытие. Поэтому будем договариваться», — добавил мэр.
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 13:48;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Население Харькова на 9 мая составляет около 1 млн 100 тыс. жителей.".