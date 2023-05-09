«Я б хоч зараз відкрив би школи, дитсадки» – Терехов про повернення харків’ян

Населення Харкова станом на 9 травня складає близько 1 млн 100 тис. жителів.

Таку цифру Харківський міський голова Ігор Терехов назвав на брифінгу, передає кореспондент МГ «Об’єктив». Мер міста зазначив, що наразі дуже багато людей перебуває в інших областях України та за кордоном.

«Перш за все перебувають тому, що не працюють школи та дитсадки. Ми повинні розуміти, що люди будуть повертатись, коли будуть відкриті школи, дитсадки, буде, де працювати. Усе залежить від безпекової ситуації. Я хоч зараз відкрив би дитсадки і школи, але не можу це зробити, адже С-300 летить 30-40 секунд», – розповів Терехов.

Мер міста також зазначив, що планують приділити значну увагу створенню укриттів у школах.

«Буде все залежати від військової ситуації. Будемо створювати укриття. Тим паче, що ХОВА зараз отримали субвенцію на укриття. Тому, будемо домовлятися», – додав мер.