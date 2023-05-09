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Коли у Харкові повернуть плату за проїзд у громадському транспорті

Суспільство 14:06   09.05.2023
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
Коли у Харкові повернуть плату за проїзд у громадському транспорті

Безплатний проїзд у громадському транспорті Харкова буде доти, доки на це будуть бюджетні гроші.

«Жодне місто України  початку війни й такий час не мало змоги датувати таким чином транспорт, щоб він був безкоштовним. Поки що транспорт безкоштовний. Коли я буду розуміти, що можливості вичерпані, то відверто це скажу», – розповів мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє кореспондент МГ «Об’єктив».

Терехов додав, що тільки метрополітен на місяць обходиться від 60 до 80 мільйонів гривень.

«Дуже підскочили ціни на паливно-мастильні матеріали, зарплати повинні платити й водіям, і обслуговуючому персоналу. Що стосується метро, то це колосальне навантаження. Бачимо, аналізуємо. Що стосується пільг, а у нас дуже багато пільговиків, всі пільги будуть такими, як були до війни», – додав мер Харкова.

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Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2023 в 14:06;

    • Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Безплатний проїзд у громадському транспорті Харкова буде доти, доки на це будуть бюджетні гроші.".