Коли у Харкові повернуть плату за проїзд у громадському транспорті

Безплатний проїзд у громадському транспорті Харкова буде доти, доки на це будуть бюджетні гроші.

«Жодне місто України початку війни й такий час не мало змоги датувати таким чином транспорт, щоб він був безкоштовним. Поки що транспорт безкоштовний. Коли я буду розуміти, що можливості вичерпані, то відверто це скажу», – розповів мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє кореспондент МГ «Об’єктив».

Терехов додав, що тільки метрополітен на місяць обходиться від 60 до 80 мільйонів гривень.

«Дуже підскочили ціни на паливно-мастильні матеріали, зарплати повинні платити й водіям, і обслуговуючому персоналу. Що стосується метро, то це колосальне навантаження. Бачимо, аналізуємо. Що стосується пільг, а у нас дуже багато пільговиків, всі пільги будуть такими, як були до війни», – додав мер Харкова.