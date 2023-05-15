У Харкові тимчасово скасували один із тролейбусів, другий змінить маршрут

У Харкові відбулися зміни в маршрутах транспорту. Про них проінформувала пресслужба Харківської міськради.

“У місті Харкові тимчасово припинений рух тролейбуса №5. Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з усуненням складної аварії на каналізаційному колекторі на пр. Гагаріна: напередодні там стався провал на проїжджій частині автотраси“, – попередили в мерії.

Крім того, тимчасово інакше курсуватиме тролейбус №6. Він їздитиме через вул. Одеську у 25-й мікрорайон (розворотне коло “Парк “Зустріч”).

Також у мерії зазначили, що автобус №119 продовжить курсувати у звичайному режимі. Крім того, відновлять роботу автобуса №79, який працював до початку повномасштабного вторгнення.