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У Харкові тимчасово скасували один із тролейбусів, другий змінить маршрут

Суспільство 07:21   15.05.2023
Оксана Горун
У Харкові тимчасово скасували один із тролейбусів, другий змінить маршрут

У Харкові відбулися зміни в маршрутах транспорту. Про них проінформувала пресслужба Харківської міськради.

У місті Харкові тимчасово припинений рух тролейбуса №5. Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з усуненням складної аварії на каналізаційному колекторі на пр. Гагаріна: напередодні там стався провал на проїжджій частині автотраси“, – попередили в мерії.

Крім того, тимчасово інакше курсуватиме тролейбус №6. Він їздитиме через вул. Одеську у 25-й мікрорайон (розворотне коло “Парк “Зустріч”).

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Також у мерії зазначили, що автобус №119 продовжить курсувати у звичайному режимі. Крім того, відновлять роботу автобуса №79, який працював до початку повномасштабного вторгнення.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 07:21;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові відбулися зміни в маршрутах транспорту. Про них проінформувала пресслужба Харківської міськради".