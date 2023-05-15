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«Харківводоканал» усуває аварію на проспекті Гагаріна

Суспільство 15:47   15.05.2023
Вікторія Яковенко
«Харківводоканал» усуває аварію на проспекті Гагаріна Фото: Харківська міська рада

Бригади КП «Харківводоканал» усувають аварію на каналізаційному колекторі діаметром 1500 мм з глибиною залягання 6 м на проспекті Гагаріна, повідомили у Харківській міській раді.

Як розповів сьогодні, 15 травня, заступник директора з виробництва комплексу «Харківводовідведення» Ігор Вороненко, ремонтно-відновлювальні роботи проводяться цілодобово. В них задіяно близько 70 робітників та 30 одиниць спецтехніки.

«Головною причиною аварії є обстріли критичної інфраструктури міста, після яких періодично була відсутня електроенергія на стратегічних об’єктах системи водовідведення. Це призвело до порушення гідравлічного режиму роботи на цьому каналізаційному колекторі, що приймає стоки з кількох районів міста. На час ремонтних робіт, аби харків’яни не відчували дискомфорту, застосовуємо альтернативний варіант перекачування стоків», – розповів Ігор Вороненко.

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Фото: Харківська міська рада

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 15:47;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади КП «Харківводоканал» усувають аварію на каналізаційному колекторі діаметром 1500 мм з глибиною залягання 6 м на проспекті Гагаріна, повідомили у Харківській міській раді.".