На проспекті Гагаріна в Харкові продовжують відновлювати колектор (фото)
Бригади КП “Харківводоканал” продовжують ліквідовувати аварійну ситуацію на каналізаційному колекторі діаметром 1500 мм на проспекті Гагаріна.
Фахівці вже замінили 90 м трубопроводу. Ремонтно-відновлювальні заходи проводяться цілодобово, і в них щодня задіяно близько 50 працівників та 30 одиниць спеціалізованої техніки, пише пресслужба міськради з посиланням на заступника директора з виробництва комплексу «Харківводовідведення» Ігоря Вороненка.
«Проводимо ремонт із залученням фахівців не лише наших підрозділів, а й інших міських служб. Реконструкція дуже трудомістка. Продовжуємо локалізацію аварійної ділянки колектора та одночасно проводимо перекладання трубопроводу поліетиленовою трубою, яка має 50-річний термін експлуатації та не піддається корозії», – повідомив Вороненко.
Нагадаємо, попередньо заміні підлягає близько 700 м колектора.
Фото: Харківська міськрада
Читайте також: «Харківводоканал» усуває аварію на проспекті Гагаріна
Новини за темою:
Ви читали новину: «На проспекті Гагаріна в Харкові продовжують відновлювати колектор (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 16:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади КП “Харківводоканал” продовжують ліквідовувати аварійну ситуацію на каналізаційному колекторі діаметром 1500 мм на проспекті Гагаріна.".