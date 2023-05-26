На проспекті Гагаріна в Харкові продовжують відновлювати колектор (фото)

Бригади КП “Харківводоканал” продовжують ліквідовувати аварійну ситуацію на каналізаційному колекторі діаметром 1500 мм на проспекті Гагаріна.

Фахівці вже замінили 90 м трубопроводу. Ремонтно-відновлювальні заходи проводяться цілодобово, і в них щодня задіяно близько 50 працівників та 30 одиниць спеціалізованої техніки, пише пресслужба міськради з посиланням на заступника директора з виробництва комплексу «Харківводовідведення» Ігоря Вороненка.

«Проводимо ремонт із залученням фахівців не лише наших підрозділів, а й інших міських служб. Реконструкція дуже трудомістка. Продовжуємо локалізацію аварійної ділянки колектора та одночасно проводимо перекладання трубопроводу поліетиленовою трубою, яка має 50-річний термін експлуатації та не піддається корозії», – повідомив Вороненко.

Нагадаємо, попередньо заміні підлягає близько 700 м колектора.



Фото: Харківська міськрада