На пр. Гагарина в Харькове — пожар из-за утечки газа: информация ГСЧС (видео)
Вечером 20 июня в Харькове произошел пожар на проспекте Гагарина.
Как рассказал МГ «Объектив» спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко, во время проведения ремонтных работ произошла утечка газа из магистрального трубопровода среднего давления.
Что именно стало причиной возгорания газа — устанавливается. Информацию из соцсетей об ударе молнии Василенко не подтверждает. По его словам, работники АО «Харьковгоргаз» должны перекрыть трубу. На данный момент сотрудники ГСЧС дежурят на месте. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Видео возгорания опубликовали в харьковских Telegram-каналах.
Ранее один из харьковских пабликов опубликовал еще одно видео с проспекта Гагарина – в сообщении предполагалось, что во время ремонта были повреждены коммуникации.
В пресс-службе КП “Харьковводоканал” (коммунальщики ремонтируют на проспекте Гагарина канализационный коллектор) МГ “Объектив” сообщили, что информацию по данному происшествию могут предоставить в АО “Харьковгоргаз”. Телефон пресс-службы компании не отвечает.
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 23:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 20 июня в Харькове произошел пожар на проспекте Гагарина.".