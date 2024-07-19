Перевищив швидкість: водій у Харкові, ймовірно, їхав під наркотиками

Вдень 19 липня патрульні зупинили автомобіль «Volkswagen» на проспекті Гагаріна. Водій перевищив встановлену швидкість руху на 24 км/год.

Правопорушення інспектори зафіксували за допомогою приладу TruCam. Під час спілкування з водієм копи виявили у нього явні ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти відповідний огляд у лікаря нарколога чоловік відмовився, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

На водія патрульні склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 130 та адміністративну постанову за ч. 4 ст. 126 КУпАП. Надалі матеріали передадуть до суду.