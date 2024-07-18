ДТП сталася на Харківщині: загинув мотоцикліст

Ввечері 16 липня у селищі Печеніги водій мотоцикла «Honda» не впорався з керуванням та в’їхав в огорожу.

Внаслідок ДТП 38-річний чоловік від отриманих травм загинув на місці події. Слідчі розслідують обставини аварії, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Минулої доби копи викрили двох водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп’яніння.