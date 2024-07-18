ДТП сталася на Харківщині: загинув мотоцикліст
Ввечері 16 липня у селищі Печеніги водій мотоцикла «Honda» не впорався з керуванням та в’їхав в огорожу.
Внаслідок ДТП 38-річний чоловік від отриманих травм загинув на місці події. Слідчі розслідують обставини аварії, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Минулої доби копи викрили двох водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп’яніння.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ДТП, мотоциклист, погиб, поліція, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2024 в 10:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ввечері 16 липня у селищі Печеніги водій мотоцикла «Honda» не впорався з керуванням та в’їхав в огорожу.".