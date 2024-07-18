ДТП произошло на Харьковщине: погиб мотоциклист
Вечером 16 июля в поселке Печенеги водитель мотоцикла «Honda» не справился с управлением и въехал в ограждение.
В результате ДТП 38-летний мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия. Следователи расследуют обстоятельства аварии, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
За прошедшие сутки копы разоблачили двух водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения.
Читайте также: В Харькове авто влетело в бетонные блоки на дороге: водитель погиб (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ДТП, мотоциклист, погиб, полиция, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ДТП произошло на Харьковщине: погиб мотоциклист»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 10:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 16 июля в поселке Печенеги водитель мотоцикла «Honda» не справился с управлением и въехал в ограждение.".