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ДТП произошло на Харьковщине: погиб мотоциклист

Происшествия 10:53   18.07.2024
Виктория Яковенко
ДТП произошло на Харьковщине: погиб мотоциклист

Вечером 16 июля в поселке Печенеги водитель мотоцикла «Honda» не справился с управлением и въехал в ограждение.

В результате ДТП 38-летний мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия. Следователи расследуют обстоятельства аварии, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

За прошедшие сутки копы разоблачили двух водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 10:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 16 июля в поселке Печенеги водитель мотоцикла «Honda» не справился с управлением и въехал в ограждение.".