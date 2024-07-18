ДТП произошло на Харьковщине: погиб мотоциклист

Вечером 16 июля в поселке Печенеги водитель мотоцикла «Honda» не справился с управлением и въехал в ограждение.

В результате ДТП 38-летний мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия. Следователи расследуют обстоятельства аварии, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

За прошедшие сутки копы разоблачили двух водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения.