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Превысил скорость: водитель в Харькове, вероятно, ехал под наркотиками

Общество 14:46   19.07.2024
Виктория Яковенко
Превысил скорость: водитель в Харькове, вероятно, ехал под наркотиками Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Днем 19 июля патрульные остановили автомобиль «Volkswagen» на проспекте Гагарина. Водитель превысил установленную скорость движения на 24 км/ч.

Правонарушения инспекторы зафиксировали с помощью прибора TruCam. Во время общения с водителем копы обнаружили у него явные признаки наркотического опьянения. Пройти соответствующий осмотр у врача нарколога мужчина отказался, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

На водителя патрульные составили административный протокол по ч. 3 ст. 130 и административное постановление по ч. 4 ст. 126 КУпАП. В дальнейшем материалы будут переданы в суд.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 14:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 19 июля патрульные остановили автомобиль «Volkswagen» на проспекте Гагарина. Водитель превысил установленную скорость движения на 24 км/ч.".