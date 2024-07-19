Превысил скорость: водитель в Харькове, вероятно, ехал под наркотиками

Днем 19 июля патрульные остановили автомобиль «Volkswagen» на проспекте Гагарина. Водитель превысил установленную скорость движения на 24 км/ч.

Правонарушения инспекторы зафиксировали с помощью прибора TruCam. Во время общения с водителем копы обнаружили у него явные признаки наркотического опьянения. Пройти соответствующий осмотр у врача нарколога мужчина отказался, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

На водителя патрульные составили административный протокол по ч. 3 ст. 130 и административное постановление по ч. 4 ст. 126 КУпАП. В дальнейшем материалы будут переданы в суд.