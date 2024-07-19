Превысил скорость: водитель в Харькове, вероятно, ехал под наркотиками
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
Днем 19 июля патрульные остановили автомобиль «Volkswagen» на проспекте Гагарина. Водитель превысил установленную скорость движения на 24 км/ч.
Правонарушения инспекторы зафиксировали с помощью прибора TruCam. Во время общения с водителем копы обнаружили у него явные признаки наркотического опьянения. Пройти соответствующий осмотр у врача нарколога мужчина отказался, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
На водителя патрульные составили административный протокол по ч. 3 ст. 130 и административное постановление по ч. 4 ст. 126 КУпАП. В дальнейшем материалы будут переданы в суд.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: водій, водитель, Гагарина, наркотики, патрульні, патрульные, скорость, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 14:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 19 июля патрульные остановили автомобиль «Volkswagen» на проспекте Гагарина. Водитель превысил установленную скорость движения на 24 км/ч.".