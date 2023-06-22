У Харківській області ремонтують дорогу і поновлюють розмітку
На дорозі Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка розпочали поточний ремонт у межах міста Харків, повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.
Через високу інтенсивність руху (понад 15 тис. автомобілів на добу) проїзна частина дороги зносилася. Підрядні організації Служби відновлення зараз перевлаштовують асфальтобетоне покриття автошляху.
Також відновлюють дорогу на ділянці Т-21-20 Зачепилівка – Андріївка – Кегичівка – Старовірівка – /М-18.
Також на дорогах Харківської області продовжують поновлювати горизонтальну дорожню розмітку.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2023 в 17:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На дорозі Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка розпочали поточний ремонт у межах міста Харків, повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.".