У Харківській області ремонтують дорогу і поновлюють розмітку

На дорозі Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка розпочали поточний ремонт у межах міста Харків, повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

Через високу інтенсивність руху (понад 15 тис. автомобілів на добу) проїзна частина дороги зносилася. Підрядні організації Служби відновлення зараз перевлаштовують асфальтобетоне покриття автошляху.

Також відновлюють дорогу на ділянці Т-21-20 Зачепилівка – Андріївка – Кегичівка – Старовірівка – /М-18.

Також на дорогах Харківської області продовжують поновлювати горизонтальну дорожню розмітку.