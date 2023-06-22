Live
  • Четвер 22.06.2023
    • Харків
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.95
    • 🟢

У Харківській області ремонтують дорогу і поновлюють розмітку

Суспільство 17:37   22.06.2023
Оксана Якушко
У Харківській області ремонтують дорогу і поновлюють розмітку

На дорозі Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка розпочали поточний ремонт у межах міста Харків, повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

Через високу інтенсивність руху (понад 15 тис. автомобілів на добу) проїзна частина дороги зносилася. Підрядні організації Служби відновлення зараз перевлаштовують асфальтобетоне покриття автошляху.

Також відновлюють дорогу на ділянці Т-21-20 Зачепилівка – Андріївка – Кегичівка – Старовірівка – /М-18.

Також на дорогах Харківської області продовжують поновлювати горизонтальну дорожню розмітку.

Читайте також: Частину пр. Гагаріна, де була пожежа, перекрили: без газу – 13 тис споживачів

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Терехов у Лондоні продемонстрував світу наслідки російської агресії у Харкові
Терехов у Лондоні продемонстрував світу наслідки російської агресії у Харкові
22.06.2023
У Харкові жінка з 1,5-річним сином мешкала у підвалах будинків (фото)
У Харкові жінка з 1,5-річним сином мешкала у підвалах будинків (фото)
22.06.2023
У Харківській області ремонтують дорогу і поновлюють розмітку
У Харківській області ремонтують дорогу і поновлюють розмітку
22.06.2023
У Харківській області прикордонники збили ворожий дрон (фото)
У Харківській області прикордонники збили ворожий дрон (фото)
22.06.2023
За 17 років не почав будувати: мерії Харкова приватник поверне землю за 41 млн
За 17 років не почав будувати: мерії Харкова приватник поверне землю за 41 млн
22.06.2023
На Харківщині з початку року одружилися понад 3 тис. пар (фото)
На Харківщині з початку року одружилися понад 3 тис. пар (фото)
22.06.2023

Новини за темою:

17:37
У Харківській області ремонтують дорогу і поновлюють розмітку
16:59
У Харкові жінка з 1,5-річним сином мешкала у підвалах будинків (фото)
16:25
За 17 років не почав будувати: мерії Харкова приватник поверне землю за 41 млн
12:36
Пожежа на газопроводі у Харкові: мешканцям повернули газ
01:14
У Харкові було чутно вибухи: Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харківській області ремонтують дорогу і поновлюють розмітку»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2023 в 17:37;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На дорозі Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка розпочали поточний ремонт у межах міста Харків, повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.".