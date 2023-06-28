“Дуже важливу” дорогу ремонтують під Харковом – Синєгубов (фото)

Під Харковом ремонтують дорогу до селища Бабаї та села Тимченки. Роботи на ділянці понад 8 кілометрів ведуться щодня.

“Ця дорога є дуже важливою для мешканців Бабаїв та Тимченків, адже по ній забезпечується під’їзд до соціально важливих об’єктів, рухається громадський та гуманітарний транспорт”, – пише в телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов.



Фото: Олег Синєгубов

За його словами, разом з ремонтом дорожнього полотна проводиться благоустрій придорожньої території: облаштовуються тротуари, зупинки громадського транспорту, встановлюються бордюри.