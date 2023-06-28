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“Дуже важливу” дорогу ремонтують під Харковом – Синєгубов (фото)

Суспільство 18:15   28.06.2023
Олена Нагорна
“Дуже важливу” дорогу ремонтують під Харковом – Синєгубов (фото)

Під Харковом ремонтують дорогу до селища Бабаї та села Тимченки. Роботи на ділянці понад 8 кілометрів ведуться щодня.

“Ця дорога є дуже важливою для мешканців Бабаїв та Тимченків, адже по ній забезпечується під’їзд до соціально важливих об’єктів, рухається громадський та гуманітарний транспорт”, – пише в телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов.


Фото: Олег Синєгубов

За його словами, разом з ремонтом дорожнього полотна проводиться благоустрій придорожньої території: облаштовуються тротуари, зупинки громадського транспорту, встановлюються бордюри.

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Автор: Олена Нагорна
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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під Харковом ремонтують дорогу до селища Бабаї та села Тимченки. Роботи на ділянці понад 8 кілометрів ведуться щодня.".