“Дуже важливу” дорогу ремонтують під Харковом – Синєгубов (фото)
Під Харковом ремонтують дорогу до селища Бабаї та села Тимченки. Роботи на ділянці понад 8 кілометрів ведуться щодня.
“Ця дорога є дуже важливою для мешканців Бабаїв та Тимченків, адже по ній забезпечується під’їзд до соціально важливих об’єктів, рухається громадський та гуманітарний транспорт”, – пише в телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Фото: Олег Синєгубов
За його словами, разом з ремонтом дорожнього полотна проводиться благоустрій придорожньої території: облаштовуються тротуари, зупинки громадського транспорту, встановлюються бордюри.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 18:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під Харковом ремонтують дорогу до селища Бабаї та села Тимченки. Роботи на ділянці понад 8 кілометрів ведуться щодня.".