Ремонт дороги в Бабаях под Харьковом: уже уложили асфальт, что осталось (фото)

В поселке Бабаи Харьковской области на 8 километрах ремонтируемой дороги уже положили выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси.

Работы проводит госпредприятие «Дороги Харьковщины», сообщает пресс-служба ХОВА.

«Специалисты продолжают строить тротуары, устанавливать автопавильоны на остановках общественного транспорта, водосбросы и водопропускные трубы, а также обустраивать бордюрный камень и перильное ограждение. Кроме этого, на участке дороги за пределами поселка Бабаи начаты работы по расширению проезжей части до нормативных показателей», — рассказал замначальника ХОВА Михаил Харнам.

Водителей просят быть внимательными в местах проведения работ, обращать внимание на новые знаки и соблюдать правила дорожного движения.



Фото: ХОВА