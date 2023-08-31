Live
  • Чт 31.08.2023
    • Харьков
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.79
    • 🟢

Ремонт дороги в Бабаях под Харьковом: уже уложили асфальт, что осталось (фото)

Общество 20:13   31.08.2023
Елена Нагорная
Ремонт дороги в Бабаях под Харьковом: уже уложили асфальт, что осталось (фото) Фото: ХОВА

В поселке Бабаи Харьковской области на 8 километрах ремонтируемой дороги уже положили выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси.

Работы проводит госпредприятие «Дороги Харьковщины», сообщает пресс-служба ХОВА.

«Специалисты продолжают строить тротуары, устанавливать автопавильоны на остановках общественного транспорта, водосбросы и водопропускные трубы, а также обустраивать бордюрный камень и перильное ограждение. Кроме этого, на участке дороги за пределами поселка Бабаи начаты работы по расширению проезжей части до нормативных показателей», — рассказал замначальника ХОВА Михаил Харнам.

Водителей просят быть внимательными в местах проведения работ, обращать внимание на новые знаки и соблюдать правила дорожного движения.


Фото: ХОВА

Читайте также: В Харькове в результате боевых действий повреждено более 40% дорог

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В мэрии сообщили, на каких станциях метро Харькова будут проводить занятия
В мэрии сообщили, на каких станциях метро Харькова будут проводить занятия
31.08.2023, 16:24
100%-ная льгота на коммуналку и соцпакет: теплосети зовут харьковчан на работу
100%-ная льгота на коммуналку и соцпакет: теплосети зовут харьковчан на работу
31.08.2023, 18:11
1 сентября в центре Харькова закроют подземный переход: подробности
1 сентября в центре Харькова закроют подземный переход: подробности
31.08.2023, 13:23
36% харьковских школьников остаются за границей, часть не вернется — мэрия
36% харьковских школьников остаются за границей, часть не вернется — мэрия
31.08.2023, 17:43
Антисанитария и не принимают посылки: какие условия в Харьковском СИЗО (фото)
Антисанитария и не принимают посылки: какие условия в Харьковском СИЗО (фото)
31.08.2023, 19:15
Ремонт дороги в Бабаях под Харьковом: уже уложили асфальт, что осталось (фото)
Ремонт дороги в Бабаях под Харьковом: уже уложили асфальт, что осталось (фото)
31.08.2023, 20:13

Новости по теме:

19:51
Дети из Купянска отдохнули в харьковском экопарке (видео)
19:15
Антисанитария и не принимают посылки: какие условия в Харьковском СИЗО (фото)
19:00
Авиаудары под Купянском и Боровой нанесла армия РФ на Харьковщине — Генштаб
18:11
100%-ная льгота на коммуналку и соцпакет: теплосети зовут харьковчан на работу
17:43
36% харьковских школьников остаются за границей, часть не вернется — мэрия

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Ремонт дороги в Бабаях под Харьковом: уже уложили асфальт, что осталось (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 31 августа 2023 в 20:13;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Бабаи Харьковской области на 8 километрах ремонтируемой дороги уже положили выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси.".