Ремонт дороги в Бабаях под Харьковом: уже уложили асфальт, что осталось (фото)
Фото: ХОВА
В поселке Бабаи Харьковской области на 8 километрах ремонтируемой дороги уже положили выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси.
Работы проводит госпредприятие «Дороги Харьковщины», сообщает пресс-служба ХОВА.
«Специалисты продолжают строить тротуары, устанавливать автопавильоны на остановках общественного транспорта, водосбросы и водопропускные трубы, а также обустраивать бордюрный камень и перильное ограждение. Кроме этого, на участке дороги за пределами поселка Бабаи начаты работы по расширению проезжей части до нормативных показателей», — рассказал замначальника ХОВА Михаил Харнам.
Водителей просят быть внимательными в местах проведения работ, обращать внимание на новые знаки и соблюдать правила дорожного движения.
Фото: ХОВА
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- • Дата публикации материала: 31 августа 2023 в 20:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Бабаи Харьковской области на 8 километрах ремонтируемой дороги уже положили выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси.".