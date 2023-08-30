В Харькове в результате боевых действий повреждено более 40% дорог

Около 6,5 млн кв. м, или 43%, дорог в городе Харькове были повреждены в результате обстрелов и проезда тяжелой военной техники.

Об этом сегодня, 30 августа, на брифинге сообщил директор Департамента строительства и дорожного хозяйства Дмитрий Липовой. По его словам, в денежном эквиваленте ущерб составляет 12-15 млрд грн. Исключительно за счет городского бюджета восстановить всё это невозможно, поэтому городская власть уже сейчас ищет дополнительные источники финансирования, в частности, обсуждаются вопросы получения субвенций из госбюджета и привлечения средств международных фондов.

Дмитрий Липовой отметил, что, несмотря на тяжелые условия, на дорогах Харькова ежедневно работают около 15-20 бригад КП «Дорремстрой». Поскольку военные действия продолжаются, капитальные ремонты дорог сейчас не проводятся. В то же время коммунальщики занимаются текущими ремонтами. Так, с начала года в Харькове отремонтировали 75 тыс. кв. м дорог. Также большое внимание уделили тротуарам, восстановив около 40 тыс. кв. м. Работы выполняются с соблюдением принципа безбарьерности.

Директор департамента отметил, что по поручению городского головы Игоря Терехова в Харькове задействовали все возможные ресурсы, чтобы отремонтировать до конца сезона как можно больше поврежденных участков дорог. Также коммунальщики восстанавливают асфальтобетонное покрытие в местах проведения ремонтных работ инженерными службами. В частности, работы на пр. Гагарина, от пр. Ландау до перекрестка с ул. Южнопроектной, где произошла авария на коллекторе, будут завершены до 14 сентября.

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