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В Харькове в результате боевых действий повреждено более 40% дорог

Общество 19:37   30.08.2023
Оксана Якушко
В Харькове в результате боевых действий повреждено более 40% дорог Василь Голосний

Около 6,5 млн кв. м, или 43%, дорог в городе Харькове были повреждены в результате обстрелов и проезда тяжелой военной техники.

Об этом сегодня, 30 августа, на брифинге сообщил директор Департамента строительства и дорожного хозяйства Дмитрий Липовой. По его словам, в денежном эквиваленте ущерб составляет 12-15 млрд грн. Исключительно за счет городского бюджета восстановить всё это невозможно, поэтому городская власть уже сейчас ищет дополнительные источники финансирования, в частности, обсуждаются вопросы получения субвенций из госбюджета и привлечения средств международных фондов.

Дмитрий Липовой отметил, что, несмотря на тяжелые условия, на дорогах Харькова ежедневно работают около 15-20 бригад КП «Дорремстрой». Поскольку военные действия продолжаются, капитальные ремонты дорог сейчас не проводятся. В то же время коммунальщики занимаются текущими ремонтами. Так, с начала года в Харькове отремонтировали 75 тыс. кв. м дорог. Также большое внимание уделили тротуарам, восстановив около 40 тыс. кв. м. Работы выполняются с соблюдением принципа безбарьерности.

Директор департамента отметил, что по поручению городского головы Игоря Терехова в Харькове задействовали все возможные ресурсы, чтобы отремонтировать до конца сезона как можно больше поврежденных участков дорог. Также коммунальщики восстанавливают асфальтобетонное покрытие в местах проведения ремонтных работ инженерными службами. В частности, работы на пр. Гагарина, от пр. Ландау до перекрестка с ул. Южнопроектной, где произошла авария на коллекторе, будут завершены до 14 сентября.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 19:37;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 6,5 млн кв. м, или 43%, дорог в городе Харькове были повреждены в результате обстрелов и проезда тяжелой военной техники.".