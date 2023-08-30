Харьковские дороги готовят к зиме
Для надлежащего содержания в зимний период дорог в Харькове планируется закупка 20 тыс. тонн соли.
Об этом сегодня, 30 августа, на брифинге сообщил директор Департамента строительства и дорожного хозяйства Дмитрий Липовой. По его словам, на балансе КП «Дорремстрой» находятся 2,2 тыс. км дорог и 67 путепроводов и мостов. Согласно государственным стандартам, зимнее содержание дорог предусматривает комплекс работ, включающих заготовку материалов для борьбы с гололедицей, в том числе соль.
Директор департамента отметил, что у Харькова есть 19 потенциальных поставщиков из Египта, Казахстана, Германии, Румынии и других стран. Согласно действующему законодательству, будет проведен тендер, и тот поставщик, который предложит самую низкую цену, станет победителем.
По словам Дмитрия Липового, городской голова Игорь Терехов поставил перед коммунальщиками задачу по максимуму избежать во время зимы разрушений улично-дорожной сети города, которая и без того испытала значительные повреждения. В борьбе со льдом на дорогах и тротуарах в Харькове будут использовать соль, поскольку она является наиболее эффективным средством.
«Когда вода попадает в щели и замерзает, она разрывает асфальт. Соль не позволит физически произойти этому процессу. Если мы не будем заниматься таким скрупулезным содержанием наших дорог, то они могут эту зиму не пережить», — отметил Дмитрий Липовой.
По его словам, правильное содержание дорог сейчас позволит в будущем сэкономить бюджету города десятки миллионов гривен.
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 17:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для надлежащего содержания в зимний период дорог в Харькове планируется закупка 20 тыс. тонн соли.".