Харьковские дороги готовят к зиме

Для надлежащего содержания в зимний период дорог в Харькове планируется закупка 20 тыс. тонн соли.

Об этом сегодня, 30 августа, на брифинге сообщил директор Департамента строительства и дорожного хозяйства Дмитрий Липовой. По его словам, на балансе КП «Дорремстрой» находятся 2,2 тыс. км дорог и 67 путепроводов и мостов. Согласно государственным стандартам, зимнее содержание дорог предусматривает комплекс работ, включающих заготовку материалов для борьбы с гололедицей, в том числе соль.

Дмитрий Липовой отметил, что в мирное время постоянным поставщиком этого материаЛла было ГП «Артемсоль», которое было разрушено в результате боевых действий и сейчас находится на оккупированной территории. Поскольку других таких месторождений в Украине нет, отечественный продукт будет заменен импортным. После анализа опыта прошлых лет и прогноза на эту зиму было решено закупить 20 тыс. тонн каменной соли (ожидаемая стоимость составляет 8850 грн за тонну).

Директор департамента отметил, что у Харькова есть 19 потенциальных поставщиков из Египта, Казахстана, Германии, Румынии и других стран. Согласно действующему законодательству, будет проведен тендер, и тот поставщик, который предложит самую низкую цену, станет победителем.

По словам Дмитрия Липового, городской голова Игорь Терехов поставил перед коммунальщиками задачу по максимуму избежать во время зимы разрушений улично-дорожной сети города, которая и без того испытала значительные повреждения. В борьбе со льдом на дорогах и тротуарах в Харькове будут использовать соль, поскольку она является наиболее эффективным средством.

«Когда вода попадает в щели и замерзает, она разрывает асфальт. Соль не позволит физически произойти этому процессу. Если мы не будем заниматься таким скрупулезным содержанием наших дорог, то они могут эту зиму не пережить», — отметил Дмитрий Липовой.

По его словам, правильное содержание дорог сейчас позволит в будущем сэкономить бюджету города десятки миллионов гривен.