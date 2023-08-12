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Полгода прятала от оккупантов: бабушка из Гоптовки передала воинам ВСУ авто

Общество 18:03   12.08.2023
Виктория Яковенко
Полгода прятала от оккупантов: бабушка из Гоптовки передала воинам ВСУ авто

70-летняя жительница Гоптовки в Харьковской области Клавдия Чирко подарила украинским воинам УАЗик, оставшийся от ее покойного мужа. В течение полугода оккупации жительница прятала автомобиль в сарае.

Историю смелой пенсионерки сообщил начальник Дергачевской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«Клавдии Степановне 70 лет, в родном селе она пережила русскую оккупацию и чудом выжила во время прилета вражеского снаряда по собственному дому. Осенью прошлого года Клавдия Степановна передала нам информацию о тайнике российских боеприпасов, которые мы вывезли и передали на нужды ВСУ. Теперь бабушка решила отдать украинским защитникам УАЗик», – написал Задоренко.

«Прятала, никому не говорила. И в селе мало кто знал, что у меня такая машина, потому что пришли и забрали бы», — рассказала Клавдия Чирко.

По словам Задоренко, УАЗик отремонтировали и перекрасили. Автомобиль передали защитникам из 113-й бригады ТРО ВСУ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 августа 2023 в 18:03;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "70-летняя жительница Гоптовки в Харьковской области Клавдия Чирко подарила украинским воинам УАЗик, оставшийся от ее покойного мужа. В течение полугода оккупации жительница прятала автомобиль в сарае.".