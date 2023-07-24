Били молотком и утопили: на Харьковщине пожилые супруги жестоко убили собаку

Следователи Харьковщины сообщили о подозрении пожилым супругам в жестоком убийстве домашнего животного.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 71 и 81-летние жители поселка Бабаи лишили жизни собаку за то, что она не гавкала и не защищала их дом.

24 июня супруги решили убить животное, которое жило с ними около 2 лет.

«Сначала они подвесили животное на капроновой веревке, после чего женщина начала наносить удары молотком по туловищу и голове, а затем они поместили его в металлический чан с водой. Убедившись, что собака не дает признаков жизни, мужчина и женщина достали его и закопали на территории дома», — рассказали подробности убийства в полиции.