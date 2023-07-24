Били молотком та втопили: на Харківщині літнє подружжя жорстоко вбило собаку
Фото: ГУНП в Харківській області
Слідчі Харківщини повідомили про підозру літньому подружжю у жорстокому вбивстві домашньої тварини.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 71 та 81-річні мешканці селища Бабаї позбавили життя собаку за те, що він не лаяв та не захищав їхній будинок.
24 червня чоловік та дружина вирішили вбити тварину, яка мешкала з ними близько 2 років.
«Спочатку вони підвісили тварину на капроновій мотузці, після чого жінка почала завдавати удари молотком по тулубу та голові, а потім вони помістили її до металевого чана з водою. Переконавшись, що собака не подає ознак життя, чоловік та жінка дістали його та закопали на території дому», – розповіли подробиці вбивства в поліції.
Читайте також: 14-річна дівчинка потонула на Харківщині – ДСНС (фото, відео)
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Били молотком та втопили: на Харківщині літнє подружжя жорстоко вбило собаку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2023 в 15:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі Харківщини повідомили про підозру літньому подружжю у жорстокому вбивстві домашньої тварини.".