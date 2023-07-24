Били молотком та втопили: на Харківщині літнє подружжя жорстоко вбило собаку

Слідчі Харківщини повідомили про підозру літньому подружжю у жорстокому вбивстві домашньої тварини.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 71 та 81-річні мешканці селища Бабаї позбавили життя собаку за те, що він не лаяв та не захищав їхній будинок.

24 червня чоловік та дружина вирішили вбити тварину, яка мешкала з ними близько 2 років.

«Спочатку вони підвісили тварину на капроновій мотузці, після чого жінка почала завдавати удари молотком по тулубу та голові, а потім вони помістили її до металевого чана з водою. Переконавшись, що собака не подає ознак життя, чоловік та жінка дістали його та закопали на території дому», – розповіли подробиці вбивства в поліції.