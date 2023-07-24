14-річна дівчинка потонула на Харківщині – ДСНС (фото, відео)

14-річна дівчинка потонула 23 липня в Ізюмі на річці Сіверський Донець.

Про це під час брифінгу розповів речник ГУ ДСНС в Харківській області Євген Василенко.

«Дівчинка купалась біля тимчасової переправи в місті Ізюм на річці Сіверський Донець. В результаті чого вона потонула. За попередніми даними, тіло дівчинки понесло течією далі», – розповів Василенко.

Тіло дитини знайшли, повідомив Василенко.

Він також повідомив, що за минулий тиждень з 17 по 24 липня у Харківській області виявили на водних об’єктах тіла ще трьох загиблих.

«17 липня Холодногірський район на річці Лопань потонув чоловік 1985-го року народження. 21 липня Основ’янський район Основ’янське водосховище потонув чоловік 1974 року народження. 22 липня Ізюмський район Борівська громада потонув чоловік 1984 року народження», – додав Василенко.

Загалом з початку року на водних об’єктах виявили тіла 44 людей, в тому числі однієї дитини.

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