14-річна дівчинка потонула на Харківщині – ДСНС (фото, відео)
14-річна дівчинка потонула 23 липня в Ізюмі на річці Сіверський Донець.
Про це під час брифінгу розповів речник ГУ ДСНС в Харківській області Євген Василенко.
«Дівчинка купалась біля тимчасової переправи в місті Ізюм на річці Сіверський Донець. В результаті чого вона потонула. За попередніми даними, тіло дівчинки понесло течією далі», – розповів Василенко.
Тіло дитини знайшли, повідомив Василенко.
Він також повідомив, що за минулий тиждень з 17 по 24 липня у Харківській області виявили на водних об’єктах тіла ще трьох загиблих.
«17 липня Холодногірський район на річці Лопань потонув чоловік 1985-го року народження. 21 липня Основ’янський район Основ’янське водосховище потонув чоловік 1974 року народження. 22 липня Ізюмський район Борівська громада потонув чоловік 1984 року народження», – додав Василенко.
Загалом з початку року на водних об’єктах виявили тіла 44 людей, в тому числі однієї дитини.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2023 в 13:35;
Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14-річна дівчинка потонула 23 липня в Ізюмі на річці Сіверський Донець.".