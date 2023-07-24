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14-річна дівчинка потонула на Харківщині – ДСНС (фото, відео)

Репортаж 13:35   24.07.2023
Павло Велицький
Вікторія Яковенко
14-річна дівчинка потонула на Харківщині – ДСНС (фото, відео) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

14-річна дівчинка потонула 23 липня в Ізюмі на річці Сіверський Донець.

Про це під час брифінгу розповів речник ГУ ДСНС в Харківській області Євген Василенко.

«Дівчинка купалась біля тимчасової переправи в місті Ізюм на річці Сіверський Донець. В результаті чого вона потонула. За попередніми даними, тіло дівчинки понесло течією далі», – розповів Василенко.

Тіло дитини знайшли, повідомив Василенко.

Він також повідомив, що за минулий тиждень з 17 по 24 липня у Харківській області виявили на водних об’єктах тіла ще трьох загиблих.

«17 липня Холодногірський район на річці Лопань потонув чоловік 1985-го року народження. 21 липня Основ’янський район Основ’янське водосховище потонув чоловік 1974 року народження. 22 липня Ізюмський район Борівська громада потонув чоловік 1984 року народження», – додав Василенко.

Загалом з початку року на водних об’єктах виявили тіла 44 людей, в тому числі однієї дитини.

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Автор: Павло Велицький, Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2023 в 13:35;

    • Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14-річна дівчинка потонула 23 липня в Ізюмі на річці Сіверський Донець.".