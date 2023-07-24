14-летняя девочка утонула на Харьковщине — ГСЧС (фото, видео)

14-летняя девочка утонула 23 июля в Изюме на реке Северский Донец.

Об этом во время брифинга рассказал пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

«Девочка купалась возле временной переправы в городе Изюм на реке Северский Донец. В результате чего она утонула. По предварительным данным, тело девочки понесло течением дальше», – рассказал Василенко.

Тело ребёнка нашли, сообщил Василенко.

Он также рассказал, что за прошедшую неделю с 17 по 24 июля в Харьковской области обнаружили на водных объектах тела еще троих погибших.

«17 июля Холодногорский район на реке Лопань утонул мужчина 1985 года рождения. 21 июля Основянский район Основянское водохранилище утонул мужчина 1974 года рождения. 22 июля Изюмский район Боровская громада утонул мужчина 1984 года рождения», — добавил Василенко.

Всего с начала года на водных объектах обнаружили тела 44 человек, в том числе одного ребенка.

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