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Утопленника нашли отдыхающие на популярном пляже под Харьковом

Происшествия 14:17   16.07.2023
Оксана Якушко
Утопленника нашли отдыхающие на популярном пляже под Харьковом

На пляже в Безлюдовке утонул мужчина, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

Утопленника обнаружили патрульные около 10:00 утра в искусственном водоеме в поселке Безлюдовка Харьковского района. Его тело случайно обнаружили отдыхающие на расстоянии 10-15 м от берега.

С помощью резиновой надувной лодки в 10:40 спасатели достали тело погибшего из воды и передали правоохранителям, которые выясняют его личность и обстоятельства гибели.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 июля 2023 в 14:17;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На пляже в Безлюдовке утонул мужчина, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.".