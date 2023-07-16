Утопленника нашли отдыхающие на популярном пляже под Харьковом
На пляже в Безлюдовке утонул мужчина, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.
Утопленника обнаружили патрульные около 10:00 утра в искусственном водоеме в поселке Безлюдовка Харьковского района. Его тело случайно обнаружили отдыхающие на расстоянии 10-15 м от берега.
С помощью резиновой надувной лодки в 10:40 спасатели достали тело погибшего из воды и передали правоохранителям, которые выясняют его личность и обстоятельства гибели.
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2023 в 14:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На пляже в Безлюдовке утонул мужчина, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.".