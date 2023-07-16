Утопленника нашли отдыхающие на популярном пляже под Харьковом

На пляже в Безлюдовке утонул мужчина, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

Утопленника обнаружили патрульные около 10:00 утра в искусственном водоеме в поселке Безлюдовка Харьковского района. Его тело случайно обнаружили отдыхающие на расстоянии 10-15 м от берега.

С помощью резиновой надувной лодки в 10:40 спасатели достали тело погибшего из воды и передали правоохранителям, которые выясняют его личность и обстоятельства гибели.