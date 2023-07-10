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4-ро людей утонули на Харьковщине за неделю, один из них – в копанке во дворе

Репортаж 14:47   10.07.2023
Павел Велицкий
Виктория Яковенко
4-ро людей утонули на Харьковщине за неделю, один из них – в копанке во дворе

С 3 по 10 июля в Харьковской области на водных объектах погибли четыре человека. Трое утонули в водоемах, еще один — на собственном дворе.

Об этом во время брифинга рассказал пресс-секретарь ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, передает корреспондент МГ «Объектив».

«6 июля на территории Журавлевского гидропарка утонул гражданин Нигерии, 1996 года рождения. В этот же день в водоеме вблизи села Грачевка утонул местный житель. 8 июля водолазы ГСЧС работали в Новобаварском районе Харькова и искали утопленника, который утонул накануне в реке Уды при невыясненных обстоятельствах. Им оказался 30-летний харьковчанин. И 9 июля в копанке на территории собственного частного дома, скорее всего под хмельком, мужчина 1958 года рождения утонул. Событие произошло в селе Генеевка Змиевской громады», — сообщил Василенко.

По данным ГСЧС, с начала года на водных объектах обнаружили тела 35 погибших, в том числе одного ребенка. А с начала купального сезона, то есть с 1 июня, погибли 12 человек.

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Автор: Павел Велицкий, Виктория Яковенко
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  • Категории: Репортаж, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 14:47;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 3 по 10 июля в Харьковской области на водных объектах погибли четыре человека. Трое утонули в водоемах, еще один — на собственном дворе.".