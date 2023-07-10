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За неделю 5 жителей Харьковщины подорвались на минах, среди них – подросток

Репортаж 13:01   10.07.2023
Павел Велицкий
Виктория Яковенко
За неделю 5 жителей Харьковщины подорвались на минах, среди них – подросток Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ

С 3 по 10 июля в Харьковской области произошло 5 подрывов на взрывоопасных предметах. В частности, 6 числа произошло сразу три ЧП.

В результате подрывов пострадали 5 человек, среди них — 15-летний подросток. Об этом во время брифинга рассказал пресс-секретарь ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, передает корреспондент МГ «Объектив».

«3 июля в Изюмском районе в результате детонации взрывоопасного предмета пострадал 31-летний житель Изюма. Он с множественным ранением рук, ног и тела госпитализирован в местную больницу. 4 июля опять-таки Изюмский район. На территории Песковского лесничества произошел несчастный случай. 70-летняя женщина, скорее всего, наступила на противопехотную мину и получила минно-взрывную травму и ампутацию правой ступни. Госпитализирована в местную больницу», — отметил Василенко.

6 июля вблизи поселка Печенеги грейдер дорожной службы наехал на противотанковую мину, в результате взрыва пострадал 53-летний водитель. Мужчина получил легкие ранения. В этот же день при выполнении полевых работ тракторист наехал на противотанковую мину. ЧП произошло у села Курулька. Водитель трактора получил минно-взрывную травму.

«И еще 6 июля произошло событие в селе Долгенькое Купянского района. Несчастный случай, связанный с взрывом взрывоопасного предмета. В результате пострадал 15-летний подросток. По предварительным данным, он нашел у реки порох или в пакете, или в какой-то емкости. Бросил его в костер. В результате произошел взрыв и подросток получил ожоги первой – второй степени лица, обеих рук, грудной клетки и ног. Он был доставлен в ожоговый центр города Харькова», — добавил Василенко.

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Автор: Павел Велицкий, Виктория Яковенко
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  • Категории: Репортаж, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 13:01;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 3 по 10 июля в Харьковской области произошло 5 подрывов на взрывоопасных предметах. В частности, 6 числа произошло сразу три ЧП.".