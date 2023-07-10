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За сутки пострадавших из-за обстрелов на Харьковщине нет — Синегубов

Происшествия 08:34   10.07.2023
Оксана Горун
За сутки пострадавших из-за обстрелов на Харьковщине нет — Синегубов Фото: скрин

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что сутки в Харьковской области обошлись без пострадавших гражданских.

«За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов. В частности, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Уды, Двуречная, Красное Первое и другие населенные пункты. Повреждены частные жилые и многоквартирные дома. В районах Колодезного и Кисловки Купянского района враг использовал боевую авиацию», — отметил начальник ХОВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 08:34;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что сутки в Харьковской области обошлись без пострадавших гражданских".