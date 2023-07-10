За сутки пострадавших из-за обстрелов на Харьковщине нет — Синегубов
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Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что сутки в Харьковской области обошлись без пострадавших гражданских.
«За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов. В частности, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Уды, Двуречная, Красное Первое и другие населенные пункты. Повреждены частные жилые и многоквартирные дома. В районах Колодезного и Кисловки Купянского района враг использовал боевую авиацию», — отметил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 08:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что сутки в Харьковской области обошлись без пострадавших гражданских".