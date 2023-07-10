За сутки пострадавших из-за обстрелов на Харьковщине нет — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что сутки в Харьковской области обошлись без пострадавших гражданских.

«За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов. В частности, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Уды, Двуречная, Красное Первое и другие населенные пункты. Повреждены частные жилые и многоквартирные дома. В районах Колодезного и Кисловки Купянского района враг использовал боевую авиацию», — отметил начальник ХОВА.