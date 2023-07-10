За добу постраждалих через обстріли на Харківщині немає – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що доба на Харківщині обійшлася без постраждалих цивільних.
“Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Уди, Дворічна, Красне Перше та інші населені пункти. Пошкоджено приватні житлові та багатоквартирні будинки. В районах Колодязного та Кислівки Куп’янського району ворог використав бойову авіацію“, – зазначив начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 08:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що доба на Харківщині обійшлася без постраждалих цивільних".