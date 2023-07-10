Генштаб: ворог завдав авіаударів та обстріляв 7 населених пунктів Харківщини

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні поінформував про те, як пройшла чергова військова доба в Харківській області та Україні загалом.

“На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Уди та Вовчанськ на Харківщині. На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційних ударів в районах Колодязного та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічне, Куп’янськ, Кислівка Харківської області“, – повідомили в Генштабі.

Протягом доби армія РФ завдала 30 авіаударів по Україні та здійснила 47 обстрілів з РСЗВ. Вночі вдарила ракетами по Миколаєву.

На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках протягом доби сталося близько 30 бойових зіткнень.

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“Авіація сил оборони за минулу добу завдала одного удару по району зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два артилерійських засоби на вогневих позиціях та 2 станції радіоелектронної боротьби ворога“, – поінформувало командування ЗСУ.